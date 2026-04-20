Costa in pericolo | 2,5 milioni per salvare le spiagge dell’Adriatico

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa 2,56 milioni di euro destinato a interventi di emergenza contro l’erosione delle spiagge nelle località di Alba Adriatica, Pineto e Silvi. Il finanziamento coprirà dodici interventi specifici per tutelare le zone costiere dell’Adriatico. La decisione mira a contrastare i danni causati dall’erosione e a preservare le spiagge di queste aree.

La Giunta regionale ha approvato un stanziamento di 2.560.000 euro destinato a finanziare dodici interventi urgenti per contrastare l’erosione costiera nelle località di Alba Adriatica, Pineto e Silvi. La decisione, presa su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture D’Annuntiis, mira a proteggere le infrastrutture locali e il comparto turistico in vista della prossima stagione balneare, utilizzando le risorse derivanti dai fondi FSC 202127. Difesa del territorio e salvaguardia delle infrastrutture balneari. Il piano d’azione presentato da D’Annuntiis si inserisce in un programma più ampio volto a risolvere le criticità legate al movimento del litorale, un fenomeno che mette a rischio la stabilità delle strutture costiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa in pericolo: 2,5 milioni per salvare le spiagge dell’Adriatico Notizie correlate Puglia, costa a rischio: 26 milioni per salvare spiagge e tesoriPuglia sotto pressione: 26 milioni di euro per fermare l'erosione costiera La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per un’emergenza che si... Ascea, costa a rischio: mozione per salvare spiagge e turismo, dopoAscea, un comune in provincia di Salerno, si trova ad affrontare un’emergenza erosione costiera che ha spinto il gruppo consiliare “Ascea in testa” a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cornicioni a rischio a Napoli, il pressing: Sgravi e incentivi per i lavori; Stato di grave pericolo accesso al mare alla Costa del Sole. Da Francesco Candelari richiesta urgente di intervento all’Assessore ai Lavori Pubblici.