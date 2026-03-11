Tirreno-Adriatico 2026 | Andresen beffa i big Milan paga una giornata storta

Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, disputata a Magliano de’ Marsi, si è deciso con una volata di gruppo sotto condizioni di freddo e pioggia. La corsa si è conclusa con un finale leggermente in salita, richiedendo ai ciclisti una buona resistenza e precisione nel finale. Andresen ha battuto i favoriti, mentre il team del Milan ha avuto una giornata difficile.

La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 si chiude a Magliano de’ Marsi con una volata di gruppo tutt’altro che “scontata”: l’arrivo tira leggermente all’insù e, con freddo e pioggia, serve gamba vera e tempismo. A sorridere è Tobias Lund Andresen, che trova lo spunto migliore e firma il terzo successo stagionale. Per Jonathan Milan, invece, è una di quelle giornate i cui nulla si incastra: posizione sbagliata nel finale, sprint lanciato troppo presto e un settimo posto che lascia amaro. Sui 221 km il gruppo sceglie la prudenza: ritmo controllato, nessuna guerra preventiva e un copione gestito dalle squadre dei velocisti, decise a non concedere spazio agli scatti nel finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

