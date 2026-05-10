Una giornata al termine Campionato Uisp Arrivano i verdetti

Il campionato Uisp di calcio a Prato si avvia alla conclusione della stagione regolare. L'ultimo turno si avvicina e le squadre sono pronte a scendere in campo per determinare le classifiche finali e le posizioni che garantiranno l'accesso ai playoff. La giornata promette partite decisive, con alcune squadre già in corsa per ottenere i risultati necessari.

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La corsa verso i playoff entra nel momento decisivo e il campionato Uisp Prato di calcio si prepara a vivere un ultimo turno tutto da seguire. Con il Signa già sicuro del primo posto, restano ancora aperti diversi giochi: tante squadre sono racchiuse in pochi punti e si contendono l’accesso alla fase finale per il titolo provinciale. La capolista continua intanto a dominare senza rallentare. Contro il Prato Asd arriva un altro netto 4-0 grazie ai gol di Righini, alla doppietta di Vanaria e a un’autorete. Alle spalle del Signa, rallenta il Bellini Giacomo, sconfitto 2-0 dal Giusti Stefano con le reti di Scuffi e Lenzi. Pareggio senza reti invece per i Kickers Narnali contro la Polisportiva Il Sogno: uno 0-0 che consente comunque ai Kickers di conservare il secondo posto con un punto di vantaggio sul Bellini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una giornata al termine. Campionato Uisp. Arrivano i verdetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forlì capitale del pattinaggio: al Pattinodromo la Fase 1 del Campionato nazionale UispStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Forlì si prepara a... Leggi anche: Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino al termine del campionato: date e orari