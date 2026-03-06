La Lega Serie B ha reso noto il calendario completo delle ultime giornate del campionato, includendo anticipi e posticipi dalla 33esima alla 38esima giornata. Sono state ufficializzate tutte le date e gli orari delle partite, con l'ultima giornata della regular season e le successive fasi di playoff e playout. Le modifiche ai turni sono state comunicate nelle ultime ore.

Ufficiale il calendario della Lega Serie B fino al termine del campionato. Nelle ultime ore sono state ufficializzate tutte le date con gli orari di anticipi e posticipi dalla 33esima alla 38esima giornata, ultima della regular season, poi ci sarà l'appendice di playoff e playout per stabilire ultime promozioni e retrocessioni. Ecco il calendario completo della Sampdoria con date e orari. Per completezza di informazione, e per una maggiore semplicità di consultazione, abbiamo inserito anche le gare che erano già state rese note nei mesi scorsi Juve Stabia-Sampdoria: niente panchina per Gregucci, problemi di salute. Le probabili formazioni Juve Stabia-Sampdoria, probabili formazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Serie A, ufficiali anticipi e posticipi del 27° turno: date e orariIl calendario del 27° turno di Serie A è stato reso noto dalla Lega, con partite in programma tra il 27 febbraio e il 2 marzo.

Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 23ª 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Spalletti. Date e orari ufficialidi Redazione JuventusNews24Calendario Juve, sono stati svelati i giorni e gli orari della ventitreesima e ventiquattresima giornata di campionato.

Aggiornamenti e notizie su Serie B ufficiali anticipi e posticipi....

Temi più discussi: Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino al termine del campionato: date e orari; Serie A, anticipi e posticipi 28ª, 29ª e 30ª giornata: date e orari ufficiali; Gli anticipi della 23ª e della 24ª giornata: Res Donna Roma-Verona il 25 aprile, Brescia-Vicenza il 2 maggio; Serie B femminile. Definiti gli anticipi della 23ª e della 24ª giornata.

Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino al termine del campionato: date e orariUfficiale il calendario della Lega Serie B fino al termine del campionato. Nelle ultime ore sono state ufficializzate tutte le date con gli orari di anticipi e posticipi dalla 33esima alla 38esima gio ... genovatoday.it

Anticipi e posticipi dalla 33esima alla 38esima: Palermo in campo a Pasqua, col Frosinone si gioca venerdì 10 aprileLa Lega di serie B ha diramato, con il comunicato n.122, anticipi e posticipi degli ultimi turni della stagione: i rosanero affronteranno l'Avellino domenica 5 aprile alle ore 19.30. La sfida contro i ... palermotoday.it

SERIE C | AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI 4-2 #cerignola #sport - facebook.com facebook

. @sscnapoli e @TorinoFC_1906 aprono la 28ª giornata di Serie A: le possibili scelte di Antonio Conte x.com