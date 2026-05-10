Una gasiera di Doha passa da Hormuz | prima volta dall’inizio della guerra Rubio e Witkoff a Miami col premier del Qatar per accordo con l’Iran – La diretta

Una gasiera proveniente da Doha ha attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando la prima volta dall’inizio del conflitto. Nel frattempo, a Miami, il premier del Qatar si è incontrato con due senatori statunitensi, Rubio e Witkoff, in un incontro che secondo fonti ufficiali avrebbe riguardato un accordo con l’Iran. La visita si inserisce nel quadro delle trattative in corso per trovare una soluzione alla guerra in atto.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online

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