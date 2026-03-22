Via Baiona colabrodo Battaglia a suon di firme | Quella strada va rifatta

Via Baiona è al centro di una mobilitazione cittadina che chiede interventi di riqualificazione. Dopo proteste e lettere inviate al sindaco, si è arrivati a una petizione con 887 firme raccolte in una settimana tra Porto Corsini e Casal Borsetti. La richiesta principale è di rifare la strada, considerata ormai in condizioni critiche. La petizione è stata consegnata recentemente all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ravenna.

Proteste, lettere al sindaco Alessandro Barattoni e ora una petizione, consegnata venerdì all’Ufficio relazioni col pubblico del Comune di Ravenna con 887 firme allegate, raccolte porta a porta tra Porto Corsini e Casal Borsetti in soli sette giorni. Queste sono le armi della battaglia silenziosa delle sorelle ravennati Rosella e Maria Cristina Barboni, 71 anni una e 67 l’altra, entrambe pensionate e residenti a Porto Corsini da tutta la vita. Due donne determinate e impegnate per un unico obiettivo: vedere tutta via Baiona e via Canale Magni finalmente asfaltate di fresco, senza più buche. "Viviamo a Porto Corsini da sempre e conosciamo bene i problemi della località – sottolinea Rosella –, a partire dalla malefica Baiona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Baiona colabrodo. Battaglia a suon di firme: "Quella strada va rifatta" Articoli correlati Strada colabrodo: sale il mugugno in via CalesanaLavori iniziati e poi interrotti o richiesti invano da anni: sale il mugugno a Arcola. Leggi anche: Vomero, partono i lavori al ponte di Pietro Castellino: sarà rifatta anche la strada