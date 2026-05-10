Un weekend all’insegna del benessere tra gusto gioco e consapevolezza

Durante il fine settimana si è svolto un evento rivolto alle famiglie e ai bambini, con attività che hanno combinato divertimento e apprendimento su alimentazione corretta, attività fisica e rispetto per l’ambiente. Sono state proposte iniziative pratiche e giochi educativi per sensibilizzare i partecipanti sui temi della salute e della sostenibilità, creando uno spazio di confronto e di scambio tra adulti e bambini.

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