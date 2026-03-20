Sarah Felberbaum, 46 anni, dedica il suo tempo a mantenersi in forma attraverso il padel, il pilates e una dieta equilibrata. Dopo aver affrontato un periodo di depressione, ha scelto di concentrarsi su uno stile di vita più sano, coinvolgendo attività fisiche e alimentazione corretta. La sua routine comprende esercizi e abitudini alimentari che la aiutano a sentirsi bene e in equilibrio.

Sarah Felberbaum oggi compie 46 anni e incarna un’idea di benessere lontana dalla perfezione costruita e molto più vicina alla realtà. La sua non è la storia lineare di chi sta sempre bene, ma quella, più autentica, di una donna che ha attraversato momenti complessi e ne è uscita con una consapevolezza diversa. Oggi il suo equilibrio nasce da un mix di ascolto, movimento e misura: niente estremi, niente ossessioni, solo la capacità di restare centrata, dentro e fuori. C’è stato un periodo in cui il rapporto con il cibo si è incrinato, diventando il riflesso di un disagio più profondo. Dopo la nascita del secondo figlio, Sarah ha affrontato una fase segnata dalla depressione e da difficoltà alimentari che lei stessa ha raccontato senza filtri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I 46 anni di Sarah Felberbaum all'insegna del benessere tra padel, pilates e dieta sana

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