L ’evoluzione di Sienna Miller dai primi anni Duemila a oggi conferma quanto il boho-chic sia, innanzitutto, uno stato mentale. A 44 anni, l’attrice britannica brilla come volto della nuova campagna Pillow Talk in Bloom di Charlotte Tilbury, emanando una freschezza semplicemente invidiabile. Sienna Miller, la regina dello stile boho chic X Icona di bellezza nata negli anni ’80. Tra un red carpet e l’attesa del terzo figlio, Sienna (classe 1981) celebra un’idea di bellezza legata alla piena consapevolezza e alla serenità del tempo. Legata a Charlotte Tilbury (amica storica della madre) da oltre quindici anni, accoglie i cambiamenti della maturità con un’ironia colta e affilata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra l'attesa del terzo figlio e i segreti di un incarnato "rugiadoso", Sienna ci insegna che invecchiare bene è un’arte che passa per la consapevolezza e qualche piccolo trucco strategico

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