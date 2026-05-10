Un rigore e due espulsioni affossano l' Athletic Palermo la Reggina vince 1-0 ed elimina i nerorosa

L'Athletic Palermo conclude la sua stagione al Granillo, sconfitto 1-0 dalla Reggina nella semifinale playoff. La partita si decide grazie a un rigore di Di Grazia, concesso a circa quindici minuti dalla fine. La squadra nerorosa si è trovata in difficoltà dopo aver subito due espulsioni, situazione che ha complicato ulteriormente il match. La Reggina avanza così alla finale, mentre l'Athletic Palermo esce di scena.

Termina al Granillo la stagione dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa perdono la semifinale playoff contro la Reggina, battuti 1-0 dalla formazione amaranto con un discusso rigore trasformato da Di Grazia a un quarto d’ora dalla fine. Un ko amaro, ma una prestazione di grande sostanza da parte.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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