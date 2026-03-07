L’Athletic Palermo vince il recupero e manda la Reggina a -4 dalla vetta

L'Athletic Palermo ha vinto il recupero contro l'Enna con un punteggio di 2 a 1, portandosi in testa al girone I del campionato di Serie D. La Reggina, invece, si trova ora a quattro punti dalla vetta e con i piani più complicati nella corsa al primo posto. La partita ha modificato la classifica, mettendo in evidenza la posizione dei rosanero e della squadra calabrese.

Il successo a Enna ha proiettato i rosanero in testa al gruppo nel girone I con un punto di vantaggio su Igea Virtus e Savoia e quattro sulla coppia composta dagli amaranto e dalla Nissa Si sono complicati i piani della Reggina nella corsa al vertice del campionato di Serie D. La vittoria per 2 a 1 dell’Athletic Club Palermo nel recupero contro l’Enna ha proiettato i rosanero in testa al gruppo nel girone I con un punto di vantaggio su Igea Virtus e Savoia e quattro sulla coppia composta dagli amaranto e dalla Nissa. A otto giornate dal termine, la situazione è abbastanza complicata per gli uomini allenati da Alfio Torrisi, che hanno un calendario impegnativo e ben quattro rivali da mettersi alle spalle. 🔗 Leggi su Today.it

Serie D, fissata la data del recupero: Enna-Athletic Palermo il 7 marzoIl match, inizialmente in programma domenica scorsa al Generale Gaeta, era stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo Il dipartimento...

Girone infuocato, l'Athletic vede la C e fa partire la volata finale: virtualmente primo se vince il recuperoDieci giornate al termine della stagione, cinque squadre racchiuse in due punti, una lotta pazzesca per agguantare l'unica poltrona che vale la...

Panormus - Athletic Palermo LIVE | Under 14 Regionale Sicilia | Diretta Calcio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Athletic Palermo.

Temi più discussi: Una palermitana in testa alla classifica: colpaccio Athletic, vince il recupero di Enna e vola al comando; Serie D, l'Athletic Palermo vince il recupero. Primo posto e volata promozione lanciata; SERIE D/I – L’Athletic Palermo vince il recupero a Enna e balza al comando. Tabellino e Classifica.; L’Athletic Palermo vince a Enna e vola in testa in serie D: festa dei tifosi all’arrivo del pullm.

Serie D, l’Athletic Palermo vince il recupero e vola in vetta: come cambia la classificaUn uno-due micidiale a fine primo tempo, giusto il tempo per aprire e chiudere la sfida, vincere il recupero e volare in vetta. Dopo qualche settimana, cambia di nuovo la capolista del girone I di Ser ... strettoweb.com

Serie D, l’Athletic Club Palermo vince a Enna e vola al primo postoL’Athletic Club Palermo è la nuova capolista del girone I di Serie D. La formazione nerorosa di Emanuele Ferraro balza al comando in classifica grazie al 2-1 in casa dell’Enna, nel recupero della 24a ... livesicilia.it

A Reggio Calabria l'Athletic è diventato Palermo (e Pippo Inzaghi è un ologramma): ma non è che sul business plan della Reggina avevano ragione loro - facebook.com facebook

Cambio tecnico a due giorni dal recupero con l'Athletic Palermo x.com