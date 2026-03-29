Nella 29esima giornata del campionato di Serie D, Athletic Club Palermo subisce una sconfitta interna al Velodromo Paolo Borsellino contro la Reggina, con il risultato di 0-1. La partita si gioca davanti a un pubblico numeroso, ma i nerorosa non riescono a mantenere la vetta della classifica, che ora rischia di essere compromessa a seguito di questa sconfitta.

Sconfitta interna per l’Athletic Club Palermo che cade al Velodromo Paolo Borsellino – davanti a una grande cornice di pubblico – per 0-1 contro la Reggina, nel big match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie D girone I. Una sfida equilibrata e combattuta, con i nerorosa di mister Ferraro che hanno lottato fino alla fine, ma senza riuscire a riprendere la formazione amaranto dopo la rete del vantaggio ospite. Il primo tempo è nel segno dell’intensità e grande agonismo. Il primo squillo è della Reggina al 14’ con Di Grazia che calcia dal limite, ma trova la risposta di Martinez. Due minuti dopo occasione per l’Athletic Club Palermo: Mazzotta entra in area dalla sinistra e serve Micoli che a pochi passi dalla porta viene anticipato da Distratto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Athletic Club Palermo, che delusione: la Reggina sbanca il Velodromo, i nerorosa perdono la vetta

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