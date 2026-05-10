Un premio per i negozi storici

La città ha deciso di premiare i negozi storici che da generazioni sono parte integrante del tessuto urbano, riconoscendo il ruolo che svolgono nel mantenere vive tradizioni e identità locali. L’iniziativa mira a valorizzare le attività commerciali con una lunga storia alle spalle, coinvolgendo la comunità in un gesto di riconoscimento verso chi ha resistito nel tempo. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

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La città celebra le sue botteghe, i loro volti e le storie che ogni giorno contribuiscono a costruire l’identità della comunità. Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 11, presso la Sala Castello all’interno del Centro Civico (nella foto), si terrà l’iniziativa “Volti e Vetrine, Storie di Botteghe“, promossa dall’ Amministrazione Comunale per riconoscere il valore delle attività commerciali che, con passione, impegno e sacrificio, hanno scelto negli anni di investire nel territorio e continuare a offrire un servizio prezioso alla cittadinanza. Non semplici negozi, ma luoghi di incontro, punti di riferimento e parte integrante della storia e dell’identità di Assago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un premio per i negozi storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How Britain Warred China Over Opium Notizie correlate Piemonte: -27,2% negozi nei centri storici. La fineIl tessuto commerciale del Piemonte sta subendo una contrazione profonda e irreversibile nei centri storici. Forlì rilancia il centro: nasce l’Hub per salvare i negozi storiciIl cuore pulsante di Forlì punta a una trasformazione strutturale per non restare ai margini dell’evoluzione urbana.