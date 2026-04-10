A Forlì si annuncia un progetto di riqualificazione del centro storico con la creazione di un nuovo hub dedicato alla promozione e alla tutela dei negozi storici. L’obiettivo è sostenere le attività commerciali di lunga data, favorendo una rivitalizzazione urbana. La decisione arriva in un momento in cui la città cerca di riqualificare le aree centrali e rafforzare il ruolo delle attività locali nel tessuto cittadino.

Il cuore pulsante di Forlì punta a una trasformazione strutturale per non restare ai margini dell’evoluzione urbana. La candidatura per il riconoscimento dell’area centrale come Hub Urbano è stata depositata ufficialmente presso la Regione, delineando un progetto che mira a blindare e rilanciare la rete commerciale e sociale del centro storico attraverso un piano integrato di incentivi e riqualificazione. Il percorso strategico, avviato nel luglio 2025, ha il coinvolgimento diretto di oltre 200 operatori economici, selezionati tra i 418 attivi nel perimetro individuato. L’area d’intervento abbraccia i cardini della vita cittadina, includendo corso Garibaldi, corso della, corso Mazzini, corso Diaz, via Regnoli e piazza Saffi, estendendosi anche alle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì rilancia il centro: nasce l’Hub per salvare i negozi storici

Forlì rilancia il centro storico: 3 milioni di euro per un hub urbano entro il 2026.Il Comune di Forlì ha avviato una complessa operazione di riqualificazione del suo centro storico, candidandosi a un bando regionale per intercettare...

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