Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma il 11 maggio, si approfondiscono le tensioni di Serena con Maurizio, mentre Otello decide di abbandonare la soap e di stare accanto a Renato. La puntata si concentrerà sulle emozioni dei personaggi e sui loro cambiamenti, con alcune scelte che influenzeranno gli sviluppi futuri. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che racconta le vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Nell' episodio di lunedì 11 maggio Serena sarà tormentata dai dubbi su Maurizio per via di un incubo che fa continuamente, e avrà molte perplessità sul padre; intanto però, Manuela sembra voler coltivare il rapporto con lui ed è pronta a presentarlo come "nuovo nonno" a Jimmy. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 11 maggio: gli incubi di Serena su Maurizio, Otello lascia e sceglie Renato

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