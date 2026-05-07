Un posto al sole anticipazioni dall’11 al 15 maggio | i dubbi di Serena cos’è successo davvero tra Maurizio e Monica?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dall’11 al 15 maggio, si susseguiranno diverse situazioni che coinvolgono i personaggi principali. Serena si troverà a mettere in discussione alcune sue convinzioni, mentre tra Maurizio e Monica ci saranno sviluppi che rimangono ancora da chiarire. La settimana si preannuncia ricca di momenti che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dall’11 al 15 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Serena, combattuta tra il desiderio di condividere con la sorella Manuela le sue perplessità su Maurizio e il timore di non essere creduta. Il legame tra la gemella Cirillo e il padre si rafforza, e Micaela vive le scelte della sorella come un tradimento. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: l’incubo di Serena. Sconvolta da un incubo che sembra gettare nuove ombre sulla relazione passata tra Maurizio e Monica, Serena inizia a chiedersi se sia il caso di confidarsi con Manuela oppure tenere per sé quei timori, peraltro non convalidati da nessuna prova tangibile.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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