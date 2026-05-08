Il 11 maggio 2026 torna l’appuntamento settimanale con Un posto al sole, la soap di Rai 3 che va in onda dal 1996. La puntata in onda questa sera vedrà Raffaele in uno stato di agitazione mentre affronta una proposta avanzata da Otello. La serie continua a essere seguita da un vasto pubblico e rappresenta uno degli appuntamenti più longevi della programmazione della rete.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 11 maggio. Nella puntata precedente dell’8 maggio 2026. Venerdì 8 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 maggio 2026: Raffaele trema davanti alla proposta di Otello

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