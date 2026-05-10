Buona domenica a tutti gli appassionati di wrestling. Anche questa settimana, ci ritroviamo per seguire gli ultimi sviluppi e le novità provenienti dal mondo della WWE. Tra incontri, risultati e aggiornamenti, vi accompagneremo attraverso gli eventi più importanti che si sono svolti negli ultimi giorni. Restate con noi per avere tutte le informazioni più recenti su quello che succede nel panorama del wrestling professionistico.

Buona domenica amici di Zona Wrestling e bentornati al nostro appuntamento settimanale con lo show migliore della WWE. Ultime settimane avvincenti quelle di NXT in cui abbiamo assistito all’ondata di nuovi talenti in arrivo da Evolve, LFG, ID Program, Indie e chi più ne ha ne metta. Un vero e proprio caos voluto da Shawn Michaels che ha metaforicamente lanciato la dinamite nel backstage, metaforicamente Shiloh, metaforicamente! Dopo il caos che si è generato nel penultimo episodio di NXT, questa settimana c’è stato un piccolo assestamento, un principio di ordine in un luogo dove l’ordine completo non ci sarà mai. Tra le acrobazie del GM...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Un po’ d’ordine in mezzo al caos

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