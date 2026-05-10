Alla Biennale di Venezia di quest'anno partecipa anche un’opera proveniente da Imola. La presenza italiana si arricchisce così di una proposta artistica locale, senza che siano stati forniti dettagli sulla natura dell’opera o sull’artista coinvolto. La mostra si svolge nel contesto della più ampia esposizione internazionale, che quest’anno presenta una selezione di opere provenienti da vari paesi. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui soggetti o sui temi trattati dall’opera imolese.

di Aleksandra Arandelovic C’è anche un pizzico di Imola alla Biennale d’Arte di Venezia quest’anno. Nonostante la 61esima edizione dell’esposizione d’arte internazionale apra ufficialmente i battenti oggi, Luca Rossi (identità corale di artisti e ricercatori che vede nell’imolese Enrico Morsiani il suo volto principale) ha già fatto breccia fra i canali lagunari. E lo ha fatto a modo suo: con una serie di azioni di cui protagonista è stata una versione originale del suo famoso monologo-dialogo su "La pallina di carta". La pre-apertura è stata solo l’antipasto, il piatto principale è l’ In Home Pavilion, accolto con stupore già alla scorsa edizione, con i suoi Hidden Works.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un pezzo di Imola alla Biennale di Venezia

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