perdersi alla biennale di venezia

Durante la Biennale di Venezia, la città sembra funzionare proprio perché non cerca di mettere tutto insieme. Non si tratta di un sovraccarico di eventi o installazioni, ma della mancanza di un filo conduttore che leghi le varie esposizioni. In questo modo, chi visita può perdersi facilmente, senza sentirsi vincolato a un percorso preciso o a una narrazione unica. La mancanza di coerenza diventa così una caratteristica che definisce l’atmosfera dell’evento.

Non è l’eccesso il problema. È la coerenza. Durante la Biennale di Venezia, la città funziona proprio perché non tiene insieme niente. Ti costringe a passare da una visione all’altra senza offrirti una sintesi, senza proteggerti con una narrativa unica. È una città che monta contraddizioni e le lascia aperte. Sta a te decidere quanto restarci dentro. Biennale di Venezia al via: 111 artisti, zero italiani, nessuna voglia di piacere a tutti. Si parte dai Giardini e dall’Arsenale che ospitano la mostra centrale della compianta Koyo Kouoh. L’esposizione si muoverà dentro un ecosistema che unisce Dakar e San Juan, Beirut e Parigi, Salvador e Nashville, per un totale 111 artisti (nessuno italiano, ma la polemica è ormai stranota).🔗 Leggi su Gqitalia.it

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