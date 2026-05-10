Un candidato sindaco del Pci ha proposto di riorganizzare il settore del verde pubblico nel Comune, con l’obiettivo di creare un’area dedicata alla gestione delle aree verdi. La proposta riguarda l’istituzione di un settore specifico per il verde pubblico, per migliorare l’amministrazione e la cura delle aree verdi della città. Attualmente, non ci sono dettagli su come verrà strutturato il nuovo settore o sui tempi di attuazione della proposta.

Riorganizzare, in Comune, un settore dedicato al verde pubblico. Questa è una delle proposte politiche del candidato sindaco del Pci Paolo Annale. Perché " Viareggio – premette – possiede un ingente patrimonio arboreo, che si compone di verde urbano e di una importante porzione del Parco. Il suo valore è altissimo sia sotto il profilo etico che ambientale, ed è compito dell’amministrazione non solo tutelarlo ma spiegarne la portata culturale perché la sua difesa sia patrimonio collettivo". E per farlo secondo il candidato sindaco del Pci, "occorrono due cose; un investimento culturale costante e una politica gestionale che possa contare su competenze stabili ed organiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un patrimonio da gestire: "Per il verde pubblico serve un settore dedicato"

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