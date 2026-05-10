Un passo in più e oggi parleremmo di una tragedia | la durissima lettera di una mamma sulla pericolosa strada nel Canturino
Una strada nel Canturino è descritta come molto pericolosa da chi la percorre quotidianamente, con alcuni che affermano che un incidente grave sia ormai vicino. Una madre ha scritto una lettera in cui denuncia le condizioni di sicurezza di quel tratto, evidenziando come i rischi siano più che mai presenti. La strada è al centro delle preoccupazioni di chi ci passa spesso, che richiede interventi immediati per evitare conseguenze più gravi.
C’è una strada nel Canturino dove, secondo chi la vive ogni giorno, il rischio tragedia sarebbe ormai diventato una realtà sfiorata più volte. Succede lungo la SP38, la via per Alzate Brianza, nel tratto tra Cantù e la rotatoria verso Alzate, vicino alla chiesa, alle scuole e alla Cascina.🔗 Leggi su Quicomo.it
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