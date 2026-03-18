Gli avvocati della famiglia nel bosco fanno ricorso | Mamma dipinta come una strega Catherine scrive una lettera

Gli avvocati della famiglia nel bosco hanno presentato un ricorso in cui chiedono che i problemi vengano risolti e che i figli tornino ai genitori. Catherine ha scritto una lettera in cui denuncia che la madre viene dipinta come una strega. La vicenda riguarda questioni legali legate alla tutela dei minori e alle accuse rivolte alla madre.

"problemi risolti, i figli devono tornare ai genitori": sono i contenuti del ricorso presentato dagli avvocati della "famiglia nel bosco. I giudici però descrivono la madre come oppositiva e gli assistenti sociali chiedono di limitare ancora i contatti con i bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, la dura e triste lettera della mamma Catherine sui tre figliArrivano nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, la vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria sulla... Bimbi nel bosco, mamma Catherine rischia di essere allontanata dalla casa famiglia: “Rigida e non collabora”Potrebbe essere allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano i tre figli Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi del bosco. Approfondimenti e contenuti su Gli avvocati della famiglia nel bosco... Temi più discussi: Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco, le lacrime e il silenzio di mamma Catherine dopo l'incontro con gli avvocati VIDEO; Per la psicologa che segue la mamma di Rosciano c'è capacità genitoriale. L'avvocato: I bambini devono tornare a casa. Famiglia del bosco: il ricorso, la mamma dipinta come una strega(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Nelle 37 pagine che compongono il ricorso presentato da Marco Femminella e Danila Solinas, gli avvocati della 'famiglia del bosco', i legali tentano di mettere in luce l'un ... msn.com Famiglia nel bosco, le lacrime e il silenzio di mamma Catherine dopo l'incontro con gli avvocati VIDEOLe lacrime di Catherine dopo l'incontro con gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas questo pomeriggio, lunedì 16 marzo, a Chieti. Mamma Catherine teneva stretta la mano ... ilgazzettino.it Questa sera Chi ha rapito la piccola Kata e perché In studio la mamma della bambina sparita a Firenze Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook "La mamma dipinta come una strega", il ricorso degli avvocati della famiglia del bosco #ANSA x.com