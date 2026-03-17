Bimba scrive lettera al nonno mai conosciuto trovata in una bottiglia sulla spiaggia | Mamma mi parla di te

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina ha scritto una lettera indirizzata a un nonno che non ha mai conosciuto e l’ha affidata al mare, lasciandola in una bottiglia trovata sulla spiaggia di Manduria. Nel testo, la bambina dice che sua madre le parla di lui. La scoperta è stata fatta da un passante che passeggiava sulla battigia. La lettera è stata consegnata alle autorità locali.

Una bimba ha affidato al mare una lettera per il nonno morto prima che lei nascesse. Il messaggio è stato trovato su una spiaggia di Manduria. "Sei volato in cielo per un tumore 12 anni fa. Volevo conoscerti, ma non ho potuto", scrive la nipote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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