Bimba scrive lettera al nonno mai conosciuto trovata in una bottiglia sulla spiaggia | Mamma mi parla di te

Una bambina ha scritto una lettera indirizzata a un nonno che non ha mai conosciuto e l’ha affidata al mare, lasciandola in una bottiglia trovata sulla spiaggia di Manduria. Nel testo, la bambina dice che sua madre le parla di lui. La scoperta è stata fatta da un passante che passeggiava sulla battigia. La lettera è stata consegnata alle autorità locali.

Una bimba ha affidato al mare una lettera per il nonno morto prima che lei nascesse. Il messaggio è stato trovato su una spiaggia di Manduria. "Sei volato in cielo per un tumore 12 anni fa. Volevo conoscerti, ma non ho potuto", scrive la nipote. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: “Costretta a dimettermi dopo 13 anni perché mamma, a un colloquio mi hanno detto: con una bimba, non fa per te” Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso, alla mamma email con insulti e tentativi di truffa: “Mi scrive una medium” Altri aggiornamenti su Bimba scrive Temi più discussi: Bambina di Verona scrive al premier Conte: Non portarmi via il Natale; La lettera del sindaco Lepore ai cittadini di Bologna; Il cardinale Battaglia e la sua lettera ai mercanti di morte: fermatevi, restituite il futuro; Bambino scrive ai carabinieri: Voglio fare la testa di cuoio. I militari lo invitano in caserma. Bimba di 7 anni scrive al CEO di Google, lui le rispondeA volte i sogni possono diventare realtà. Chloe è una bambina di 7 anni che viene da Hereford, un piccolo paese nel sud dell’Inghilterra, e da grande vorrebbe tanto lavorare per Google, a tal punto ... 105.net La bimba scrive una lettera a Dio per avere un cane: qualcuno ha rispostoNel Regno Unito, una bambina di otto anni ha scritto una lettera a Dio per chiedere un secondo cane. Sei mesi dopo, alla famiglia è stata recapitata una misteriosa risposta firmata da un anonimo ... fanpage.it ALLERTA TRUFFA WHATSAPP Ti scrive un amico fidato Ti chiede di votare una bimba per un concorso di danza NON FARLO! È una trappola per rubarti l'account. Il profilo del tuo amico è già stato violato e ora i truffatori stanno usando lui per colpire - facebook.com facebook