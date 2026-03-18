Incendio alla Biennale di Venezia in fiamme il padiglione della Serbia

Un incendio ha interessato il padiglione della Serbia alla Biennale di Venezia. Le fiamme sono divampate nello stabile, probabilmente a causa di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di spegnere le fiamme e valutare i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incendio. La situazione è sotto controllo, ma le cause sono ancora da accertare.

Ipotesi cortocircuito. Il rogo è stato alimentato dal forte vento, che ha complicato anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Un incendio è divampato nel padiglione della Serbia alla Biennale di Venezia, forse a causa di un cortocircuito. Interessato in particolare il tetto della struttura, con le fiamme alimentate dal forte vento, che sta complicando anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Una grossa di fumo scuro è visibile sopra la laguna di Venezia. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all’esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all’esposizione o alle altre strutture circostanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme il padiglione della Serbia Articoli correlati Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia: fiamme e fumo dal tettoIncendio ai Giardini della Biennale di Venezia nella mattinata di oggi, 18 marzo: fiamme nel padiglione Serbia durante lavori di ristrutturazione. Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione SerbiaVenezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Incendio alla Biennale di Venezia, a fuoco il padiglione Serbia Contenuti utili per approfondire Incendio alla Biennale di Venezia in... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO. Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia: fiamme e fumo dal tettoIncendio ai Giardini della Biennale di Venezia nella mattinata di oggi, 18 marzo: fiamme nel padiglione Serbia durante lavori di ristrutturazione ... fanpage.it Incendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardi - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com