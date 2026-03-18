Incendio alla Biennale di Venezia | danneggiato il padiglione della Serbia

Poco prima delle dieci di questa mattina, un incendio si è sviluppato alla Biennale di Venezia, interessando il padiglione della Serbia. Le fiamme hanno danneggiato la copertura esterna, mentre gli arredi e le strutture vicine sono rimasti intatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo.

Poco prima delle dieci di questa mattina, le fiamme hanno avvolto parte della Biennale di Venezia. L’incendio ha coinvolto il padiglione che ospita l’esposizione della Serbia, la cui copertura esterna ha subito dei danni, senza però intaccare gli arredi o le altre strutture circostanti. Dopo le prime operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, le forti raffiche di vento hanno continuato ad alimentare il fuoco, riaccendendo il rogo anche nelle zone già bonificate. Per questo motivo, si è reso necessario un intervento a più riprese da parte dei pompieri. Incendio alla Biennale di Venezia: le fiamme sono state domate, ma si teme il vento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incendio alla Biennale di Venezia: danneggiato il padiglione della Serbia Articoli correlati Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme il padiglione della Serbia Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia. Vigili del fuoco in azioneUn incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia. Incendio al Padiglione Serbia della Biennale di Venezia: fiamme domate grazie all'intervento dei Altri aggiornamenti su Incendio alla Biennale di Venezia... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Biennale di Venezia, va a fuoco il tetto del Padiglione della Serbia; Vittorio Sgarbi alla mostra di Andy Warhol a Ferrara; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori. Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Incendio alla Biennale di Venezia, un padiglione in fiamme (alimentate dal forte vento): colonna di fumo nero visibile da lontanoIncendio al padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Il fuoco divampato dal tetto è stato domato dai vigili del fuoco. greenme.it Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook Incendio alla Biennale di Venezia: vigili del fuoco in azione x.com