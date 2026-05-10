Un lampo di Vlahovic | la Juventus si tiene il quarto posto

Dusan Vlahovic ha segnato il gol più veloce nella storia della Juventus, realizzando un’azione decisiva in circa dodici secondi durante la partita contro il Lecce. Il suo gol ha permesso alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica. La rete è arrivata mentre il giocatore era titolare e ha contribuito a portare a termine la vittoria in un match combattuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui