Un lampo di Vlahovic | la Juventus si tiene il quarto posto
Dusan Vlahovic ha segnato il gol più veloce nella storia della Juventus, realizzando un’azione decisiva in circa dodici secondi durante la partita contro il Lecce. Il suo gol ha permesso alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica. La rete è arrivata mentre il giocatore era titolare e ha contribuito a portare a termine la vittoria in un match combattuto.
Una dozzina di secondi mal contati, anche qualcosa di meno. Per quello che è diventato il gol più veloce della storia della Juve: Dusan Vlahovic, di nuovo titolare, si prende la Signora sulle spalle e la guida alla vittoria sul campo del Lecce. Il serbo ha così battuto il precedente primato di 18'' che Vidal aveva stabilito nella sfida contro l'Inter del 3 novembre 2012 ma, soprattutto, ha facilitato la serata della Signora. La quale, grazie ai tre punti conquistati ieri, fa un passettino verso la qualificazione alla prossima Champions in attesa di ospitare la Fiorentina nel prossimo turno prima di chiudere la stagione nel derby contro il Toro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro
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