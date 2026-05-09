La Juventus soffre ma batte 1-0 il Lecce | basta il gol-lampo di Vlahovic

La Juventus ha conquistato una vittoria di misura contro il Lecce, vincendo per 1-0 grazie a un gol segnato da Vlahovic dopo pochi minuti dall’inizio della partita. La gara si è svolta con la Juventus che ha cercato di mantenere il risultato, nonostante alcune difficoltà sul campo. La vittoria permette alla squadra di muovere la classifica in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League.

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Con la corsa alla Champions che si gioca sul filo di lana, l’unica cosa che importa in questo momento della stagione è fare punti. La Juventus di Spalletti riesce ad uscire vittoriosa da un campo mai semplice come il Via del Mare ma lo fa in maniera non del tutto convincente. I bianconeri trovano il vantaggio dopo 12 secondi, con Vlahovic che mette in porta il cross di Cambiaso segnando il gol più rapido della storia della Vecchia Signora. Gli ospiti, però, non convertono le occasioni create nel primo tempo mentre, all’inizio della ripresa, si vedono negare per due volte il raddoppio, entrambe le volte per fuorigioco di Vlahovic. Nel finale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Juventus soffre ma batte 1-0 il Lecce: basta il gol-lampo di Vlahovic ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 1-1 Lecce | 2026 starts with a draw Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per SpallettiVoti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A Le pagelle di Lecce-Juve (Ansa) – Calciomercato. Leggi anche: Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?