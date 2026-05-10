Un K Sport Montecchio Gallo mai domo Ma il Bisceglie porta a casa la Coppa Italia

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Bisceglie e K Sport Montecchio Gallo, la squadra di casa ha conquistato la vittoria per 1-0, aggiudicandosi la Coppa Italia. La formazione ospite ha schierato Baietti, Di Fulvio, Gonzalez e altri giocatori, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando Traorè è entrato al nono minuto, e successivamente sono stati effettuati cambi come quelli di Cifarelli, Nacci e Mbodji.

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bisceglie 1 k sport 0 BISCEGLIE: Baietti, Di Fulvio, Gonzalez, Visani, Traorè (9’ sts Ricchiuti), Martinez (24’ st Cifarelli), Taccogna, Dammarco (16’ st Nacci), Lopez (13’ sts Mbodji), Lavopa (36’ st Ioio), Sene (34’ st Maffei). All. Di Meo MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Procacci (50’ st Sollaku), Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Torelli, Broso (31’ st Rivi), Buonavoglia (31’ st Magnanelli), Fabbri. All. Magi Arbitro: Ghiurca di Torino Rete: 7’ sts Lopez Note: 56’ espulso Taccogna per fallo da ultimo uomo; spettatori 800 circa La coppa Italia Eccellenza fase nazione la vince il Bisceglie sul Montecchio Gallo mai domo e che avrebbe sicuramente meritato di più.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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