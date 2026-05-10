Un K Sport Montecchio Gallo mai domo Ma il Bisceglie porta a casa la Coppa Italia

Nel match tra Bisceglie e K Sport Montecchio Gallo, la squadra di casa ha conquistato la vittoria per 1-0, aggiudicandosi la Coppa Italia. La formazione ospite ha schierato Baietti, Di Fulvio, Gonzalez e altri giocatori, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando Traorè è entrato al nono minuto, e successivamente sono stati effettuati cambi come quelli di Cifarelli, Nacci e Mbodji.

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