Domenica si svolgerà la partita tra Bisceglie e Montecchio, valida per la Coppa Italia. La sfida mette in palio il titolo e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Il Bisceglie cerca di interrompere un digiuno lungo quattordici anni, mentre Montecchio mira a conquistare la vittoria sul campo avversario. La partita si terrà allo stadio di Teramo, dove si sfideranno le due formazioni.

? Punti chiave Come potrà il Bisceglie chiudere il cerchio dopo quattordici anni di digiuno?. Chi rappresenta la minaccia più concreta per i nerazzurri a Teramo?. Perché il percorso in Coppa ha garantito al Bisceglie la Serie D?. Quale squadra ha dimostrato maggior valore eliminando l'Alessandria in semifinale?.? In Breve Match sabato 9 maggio ore 15:30 presso lo stadio Bonolis di Teramo.. Bisceglie punta al trofeo dopo 14 anni di digiuno nazionale.. Montecchio-Gallo ha eliminato l'Alessandria in semifinale dopo aver superato Narnese e Nibbiano.. Il percorso del Bisceglie include le vittorie contro Angelo Cristofaro, Pomigliano, Città di Luzzi e Boreale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie e Montecchio: sfida per il trono della Coppa Italia

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