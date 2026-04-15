A Bisceglie arriva una notizia positiva: la squadra di calcio ha raggiunto la finale di Coppa Italia di Eccellenza, superando ai rigori la Boreale e ottenendo così l'accesso alla sfida contro la K Sport Montecchio Gallo. Nei giorni recenti, la città ha anche vissuto momenti drammatici, tra cui la perdita di una bambina di 12 anni a causa del crollo di un albero, la scomparsa di un uomo nel crollo di un ponte in Molise e un femminicidio-suicidio che ha coinvolto una coppia.

Sono giorni drammatici per Bisceglie. Una bambina di 12 anni morta perché in albero le è crollato addosso, un 53enne disperso nel crollo di un ponte in Molise, un 61enne che ha buttato giù dal balcone la moglie 54enne poi si è buttato giù anche lui nel femminicidio-suicidio di stamattina. Un sorriso arriva dal calcio. Finalmente. Il Bisceglie ha vinto oggi in trasferta ai rigori (9-8) la semifinale con i laziali della Boreale. Prima della partita, un minuto di silenzio per Alicia Amoruso. Era pure passato in svantaggio il Bisceglie ma ha saputo risalire la china e si è qualificato, così, per la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Affronterà la squadra marchigiana K Sport Montecchio Gallo che nell’altra semifinale ha superato l’Alessandria.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bisceglie, finalmente una buona notizia: la squadra di calcio in finale di Coppa Italia di Eccellenza (e “vede” la serie D) Superata la Boreale ai rigori, se la vedrà con la K Sport Montecchio Gallo

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