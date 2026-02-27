Alicia Keys e le sue radici meridionali | il legame speciale con il Sud Italia

Alicia Keys ha partecipato al Festival di Sanremo, dove ha esibito una performance che ha attirato l’attenzione del pubblico. La cantante americana, nota per la sua carriera musicale internazionale, ha portato sul palco canzoni dal suo repertorio, suscitando entusiasmo tra gli spettatori presenti. La sua presenza ha rappresentato un momento di grande interesse durante la manifestazione musicale italiana.

Alicia Keys, la talentuosa cantautrice e musicista statunitense, ha recentemente illuminato il palco del Festival di Sanremo con una straordinaria esibizione sulle note di "L'aurora". Insieme a Eros Ramazzotti, la star internazionale ha condiviso il suo profondo amore per l'Italia, omaggiando le sue radici meridionali con grande emozione. Alicia Keys, classe 1981 e originaria di Hell's Kitchen a Manhattan, New York, vanta origini italiane significative. I suoi nonni materni sono siciliani e questo legame con il Mezzogiorno è stato uno dei temi centrali della sua visita a Sanremo.

Alicia Keys, dalle radici di Sciacca e Lamezia Terme alla conquista del mondo. E stasera è pronta ad infiammare Sanremo con Eros RamazzottiQuesta sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti , super ospiti internazionali del Festival di Sanremo , canteranno per la prima volta dal vivo insieme e...

ALICIA KEYS racconta il duetto con Eros Ramazzotti nel brano 'L'aurora'

Chi è Alicia Keys? Età, carriera, Fallin’, No One, malattia e salute, legame con l’Italia, figli, Sanremo 2026 e le sue canzoni più famoseA Sanremo 2026 è arrivata con il pianoforte e con una calma quasi disarmante. Alicia Keys, 45 anni, capelli intrecciati e voce che riempie da sola il teatro, ha duettato con Eros Ramazzotti e poi ha t ... alphabetcity.it

