Nei documenti del Pentagono relativi agli Ufo vengono descritti oggetti volanti non identificati, tra cui uno alto circa 1,20 metri. Gli Stati Uniti mantengono un’attenzione costante su queste segnalazioni, che hanno suscitato interesse pubblico e mediatico. La questione degli Ufo è stata oggetto di analisi e discussione da parte delle autorità militari e di intelligence, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali definitive.

Da sempre, gli Stati Uniti sono molto attenti e sensibili a un tema che divide: quello degli Ufo ( Unidentified Flying Object). Negli ultimi giorni, la delicata tematica è stata messa in risalto dal Pentagono che ha desecretato alcuni documenti sugli oggetti volanti non identificati rivelando particolari che in molti potranno definire choc. I file riguardano vicende avvenute a partire dagli Anni Novanta, soprattutto nel periodo tra il 1947 e il 1968, fino ai giorni nostri. Il contenuto dei documenti. “Il Pentagono ha iniziato a rilasciare al pubblico fascicoli precedentemente classificati su UFOUAP, inclusi rapporti militari, resoconti di piloti, dati radar e indagini governative risalenti a decenni fa”, spiega il Dipartimento della Difesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Un essere alto 1,20 metri”: cosa c’è nei documenti del Pentagono sugli Ufo

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