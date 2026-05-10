Un cigno nero alla Cunzaria di Manfredonia

Un cigno nero è stato avvistato questa mattina alla “Cunzaria” di Manfredonia, dopo essere stato osservato a Bari nelle scorse settimane. L’animale è stato immortalato nelle foto da Michele Ionata mentre nuotava nel porto locale. L’avvistamento è avvenuto in un momento imprecisato, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul comportamento dell’animale. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle possibili cause del suo arrivo in questa zona.

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