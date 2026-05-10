Un cigno nero alla Cunzaria di Manfredonia

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cigno nero è stato avvistato questa mattina alla “Cunzaria” di Manfredonia, dopo essere stato osservato a Bari nelle scorse settimane. L’animale è stato immortalato nelle foto da Michele Ionata mentre nuotava nel porto locale. L’avvistamento è avvenuto in un momento imprecisato, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul comportamento dell’animale. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle possibili cause del suo arrivo in questa zona.

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Dopo aver sorpreso Bari, il Cigno nero é arrivato a Manfredonia nella giornata odierna ed è stato fotografato da Michele Ionata. La presenza di questo animale è piuttosto insolita: il cigno nero, nome scientifico “Cygnus atratus”, è una specie originaria dell’Australia, introdotta in Europa soprattutto in parchi e laghetti ornamentali. Ragion per cui potrebbe trattarsi di un esemplare allontanatosi da un’area privata o da uno specchio d’acqua interno. La presenza di un cigno nero, nella storia, è sempre associata ad un evento inatteso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Un cigno nero alla “Cunzaria” di Manfredonia
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