Al Met Gala 2026, Hudson Williams si presenta con un look ispirato a un cigno nero, distinguendosi per la scelta audace. Negli ultimi mesi, il grooming maschile per l’evento si è concentrato su pratiche di cura della pelle, capelli curati e trucco discreto, seguendo tendenze ormai consolidate. La sua apparizione ha attirato l’attenzione per l’originalità del costume e per la conseguente rottura delle consuete aspettative di sobrietà.

Al Met Gala 2026, Hudson Williams sceglie di non essere discreto. E fa bene. Negli ultimi mesi, il grooming maschile da red carpet si è rifugiato in una zona sicura: pelle levigata, capelli ordinati, trucco invisibile. Funziona, ma non lascia traccia. Williams fa l’opposto. Il suo volto non accompagna il look, lo compete. Il completo Balenciaga, ispirato al torero, con giacca azzurra ricamata e petto scoperto, costruisce già un’immagine forte, sospesa tra romanticismo e teatralità. Ma è sopra il colletto che il discorso cambia davvero. Il make-up è dichiarato. Nessun tentativo di sembrare naturale. L’eyeliner nero è pieno, grafico, deciso: non apre lo sguardo, lo definisce.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Met Gala 2026, Hudson Williams è un torero in versione cigno nero

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