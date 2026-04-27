Record di Tiramisù | a Londra nasce il dolce più lungo del mondo

A Londra, un pasticciere ha preparato un tiramisù lungo 440,58 metri, stabilendo così un nuovo record mondiale. La creazione supera la lunghezza del precedente primato, che era stato ottenuto in Italia nel 2019. La misura è stata certificata ufficialmente e rappresenta una novità nel settore dolciario internazionale. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, interessati a questa lunga interpretazione del classico dessert.

? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri.. Il nuovo primato supera la precedente impresa di Galbani registrata a Milano nel 2019.. A Londra, il nuovo primato mondiale del tiramisis più lungo è stato stabilito da Mirko Ricci e dal suo team di pasticceri italiani emigrati nel Regno Unito, superando la storica impresa milanese di Galbani. Il Chelsea Town Hall ha ospitato la realizzazione di una portata monumentale composta da 440,58 metri di dolce. La struttura, che ha ufficialmente spodestato il record precedente, è stata costruita disponendo trenta file di savoiardi con dimensioni specifiche: ogni strato deve presentare almeno 8 centimetri di altezza e 15 centimetri di larghezza secondo le norme del Guinness World Record.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo Notizie correlate Leggi anche: Lo scivolo più lungo e alto del mondo è a Londra: adrenalina pura sull’ArcelorMittal Orbit Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo: è un pitone reticolato da record di oltre 7 metriSull'isola di Sulawesi è stata trovata una femmina di pitone reticolato lunga 7,22 metri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tiramisù da record a Londra: 440 metri di dolce italiano conquista il Guinness World Record; 440 metri di dolcezza, ecco il tiramisù più lungo del mondo: record italiano a Londra; Un dolce da record: decine di pasticceri dal Fvg a Londra per realizzare il tiramisù più lungo del mondo; Londra, caccia al record del tiramisù più lungo del mondo. Tiramisù da record a Londra: 440 metri di dolce italiano conquista il Guinness World RecordUn'impresa tutta italiana ha conquistato Londra riscrivendo la storia del tiramisù: oltre 100 chef hanno realizzato il dolce più lungo del mondo, entrando ufficialmente ... ilmessaggero.it L’Italia conquista Londra con il tiramisù più lungo del mondoA Londra realizzato il tiramisù più lungo del mondo: 440,58 metri, oltre 50.000 savoiardi e record Guinness superato. blogsicilia.it Un tiramisù lungo, lunghissimo. Quanto Quattrocentoquaranta metri e 58 centimetri, per la precisione. Una taglia extralarge che vale il Guinness World Record per il team di pasticceri messo insieme dal gemonese Mirko Ricci, che domenica 26 aprile a Londr - facebook.com facebook