Igea Marina inaugura il nuovo lungomare un party vuole realizzare l' aperitivo più lungo del mondo

Sabato 23 maggio, Igea Marina si appresta ad aprire ufficialmente il nuovo lungomare con un evento speciale. Durante la serata, si terrà un party con l'obiettivo di preparare l'aperitivo più lungo mai realizzato nella regione. L'iniziativa è stata annunciata come parte delle celebrazioni per l'inaugurazione della rinnovata passeggiata sul mare. La manifestazione coinvolgerà diversi partecipanti e si svolgerà lungo il nuovo tratto di lungomare.

Sabato, 23 maggio, Igea Marina si prepara a vivere una serata che molto probabilmente entrerà nella storia della Riviera. Non sarà solo il taglio del nastro del nuovo lungomare, ma una vera e propria celebrazione collettiva sotto il nome di Igea Summer Opening. Spiega il sindaco Filippo Giorgetti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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