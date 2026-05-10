Il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina ha proposto di trasformare le aree delle vecchie scuole Carducci e Pascoli, che saranno demolite, in un anfiteatro e un orto botanico cittadino. La proposta riguarda le zone che attualmente ospitano gli edifici scolastici ormai dismessi. La demolizione delle strutture è prevista, e l’idea è di riqualificare gli spazi pubblici attraverso nuove destinazioni.

"Le aree delle scuole Carducci e Pascoli diventino un anfiteatro e un orto botanico cittadino ". È la proposta che il Pd di Bellaria Igea Marina lancia all’amministrazione sul futuro delle due aree scolastiche destinate a essere liberate con la demolizione dei vecchi edifici. Il tema è legato alla nuova scuola primaria di via Bellini, nell’area dell’ex centro tennis Maf, finanziata con fondi Pnrr per oltre 4 milioni di euro e ormai nella fase conclusiva. Il nuovo plesso dovrà accogliere da settembre gli alunni oggi distribuiti in più sedi, in un edificio moderno ed efficiente. La sua apertura comporta però l’abbattimento delle scuole Pascoli e Carducci: se per la prima la demolizione è prevista in queste settimane, per la Carducci si dovrà attendere giugno, alla fine delle lezioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un anfiteatro al posto della scuola demolita"

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