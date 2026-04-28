Dalle radici al futuro | all’Anfiteatro Campano il Made in Italy incontra storia scuola e territorio

L’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere ospiterà un ciclo di eventi intitolato “Dalle radici al futuro tra storia e territorio”, organizzato dalla Direzione regionale Musei della Campania e dalla Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua. L’iniziativa si svolgerà in occasione di una giornata speciale e coinvolgerà diverse attività che uniscono elementi di storia, scuola e territorio, puntando a valorizzare il patrimonio culturale locale.

Sarà l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere il cuore del ciclo di iniziative “Dalle radici al futuro tra storia e territorio”, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua, in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giornata del Made in Italy: a Montesarchio il dialogo tra scuola e imprese guarda al futuroTempo di lettura: 3 minutiDare risalto alle eccellenze del territorio caudino rafforzando il legame tra imprese, scuola e istituzioni. Giornata del Made in Italy: a Montesarchio scuola, istituzioni e imprese insieme per valorizzare il territorioTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comune di Montesarchio, in collaborazione con il Liceo del Made...