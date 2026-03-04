L' ex scuola fantasma di Roma est sarà demolita | al suo posto un nuovo edificio

L'ex scuola abbandonata di Roma est sarà demolita e al suo posto sorgerà un nuovo edificio. La struttura sarà ricostruita con l’obiettivo di ospitare uno studentato o alloggi destinati al social housing, oltre a servizi per il quartiere. La demolizione è prevista a breve, e i lavori di ricostruzione inizieranno successivamente. La zona cambierà volto con questa operazione di riqualificazione.

C'è un progetto presentato in risposta al bando "Reinventing Cities" che punta a trasformare l'area. Il municipio: "Il modello è quello che si sta seguendo per l'ecomostro di Tor Tre Teste" Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio, da destinare in parte a uno studentato o ad alloggi per il social housing e in parte a servizi per il quartiere. È il futuro che si profila per la ex scuola Vertunni a La Rustica. Secondo quanto riferito dall'assessore all'Urbanistica del municipio V, Sergio Scalia, c'è un progetto per rigenerare l'area, presentato da una società che ha risposto al bando internazionale "C40 Reinventing Cities".