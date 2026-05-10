Negli ultimi dieci anni, il settore dell'agroalimentare in Umbria ha registrato un aumento del 113% nelle esportazioni, mentre l'export complessivo della regione è cresciuto del 59%. Questi dati evidenziano una crescita significativa del comparto alimentare, che si distingue rispetto alla media nazionale. Le previsioni indicano un possibile calo per il 2026, sollevando interrogativi sulla capacità di resistere di questo settore.

? Domande chiave Come farà l'agroalimentare a resistere al calo previsto per il 2026?. Perché l'export umbro è così distante dalla media nazionale?. Quali nuovi mercati apriranno le aziende umbre per evitare i dazi?. Cosa rischiano i settori metallurgia e chimica dopo la recente flessione?.? In Breve Agroalimentare +113%, moda +86%, trasporti +77% e macchinari +56% nel decennio 2015-2025.. Export verso USA cresciuto del 96% con valore di 739 milioni di euro.. Presentazione mercato Giappone prevista per martedì 12 maggio con ICE di Tokio.. Previsione contrazione export dell'1% nel 2026 per conflitti in Medio Oriente.. L’export umbro ha registrato una crescita del 59 per cento tra il 2015 e il 2025, superando il dato nazionale del 56 per cento nonostante le crescenti difficoltà legate ai dazi statunitensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, export a +59% in dieci anni: l’agroalimentare vola del 113%

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