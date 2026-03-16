Fiera di San Giuseppe taglio del nastro venerdì 20 | il giorno prima convegno sull’export agroalimentare

Venerdì 20 marzo alle 10:30 si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe presso il piazzale stadio Ciro Vigorito a Santa Colomba. Il giorno prima, alle 9:00, si svolgerà un convegno dedicato all’export agroalimentare, che coinvolgerà relatori e partecipanti del settore. L’evento vede la partecipazione di organizzatori e operatori locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurata venerdì 20 marzo alle ore 10,30 l’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe (piazzale stadio Ciro Vigorito, località Santa Colomba). Il giorno prima, giovedì 19 marzo alle ore 16,00, all’interno dell’area fiera sempre in zona stadio, è in agenda il convegno ‘Benevento, filiera eccellente e motore del Centro sud per l’export di prodotti agroalimentari’. I saluti istituzionali saranno del sindaco Clemente Mastella. Intervengono nel dibattito, moderato dal presidente dell’Archeoclub Francesco Morante, l’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone, il presidente Coldiretti Benevento Gennarino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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