Nel primo trimestre del 2026, Citigroup ha registrato un incremento dell’utile del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo ricavi che non si vedevano da dieci anni. La crescita è stata superiore alle stime degli analisti ed è stata favorita dall’espansione del settore bancario internazionale e dai risultati ottenuti con il piano di ristrutturazione. Questi dati mostrano un andamento positivo per la banca, che ha superato le aspettative di mercato.

Citigroup ha registrato un primo trimestre del 2026 caratterizzato da una crescita superiore alle previsioni degli analisti, trainata da un settore bancario globale in espansione e dai risultati del piano di ristrutturazione. I ricavi complessivi hanno toccato i 24,63 miliardi di dollari, superando la soglia dei 23,55 miliardi attesi, mentre l’utile per azione è balzato a 3,06 dollari, distaccando la stima di 2,65 dollari fornita da LSEG. Questo trimestre rappresenta il punto più alto per i ricavi dell’ultimo decennio, con un utile per azione che segna un incremento del 56% rispetto all’anno precedente. Il comparto dedicato alla gestione patrimoniale ha fornito il contributo decisivo ai risultati trimestrali, con ricavi che sono saliti dell’11% raggiungendo i 3,1 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Citigroup vola: utile a +56% e ricavi record in dieci anni

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