Ultima in casa ultima figuraccia | l’Arezzo regala tre gol al Trastevere già retrocesso

Nell’ultima partita in casa della stagione, l’Arezzo ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Trastevere, squadra già retrocessa. La gara si è giocata davanti al proprio pubblico, ma non è riuscita a invertire il risultato negativo. La squadra ospite ha segnato tre reti senza risposte, rendendo la giornata ancora più difficile per i padroni di casa. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi delusi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ultima gara casalinga della stagione doveva essere quella del riscatto. È diventata invece l’ennesima domenica da dimenticare per l’ACF Arezzo, travolta 3-0 dal Trastevere già retrocesso matematicamente. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Andrea Benedetti parte anche con discreta volontà: Mariani prova a scaldare le mani a Zaghini dopo appena quattro minuti, mentre Fracas sfiora il vantaggio di testa al 24’. Ma come spesso accaduto nelle ultime settimane, alle occasioni amaranto non seguono i fatti. Il Trastevere, senza l’ansia della classifica, gioca semplice e colpisce al primo vero affondo. Al 36’ Antonelli tiene viva una palla quasi impossibile sul fondo, Verano riesce solo a deviare e Capellupo deposita in rete a porta spalancata.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ultima in casa, ultima figuraccia: l’Arezzo regala tre gol al Trastevere già retrocesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Angelo Bonelli, l'ultima menzogna sull'abuso d'ufficio: "Carlo Nordio si dimetta". Che figuraccia... Arezzo, festa e scoppola nell’ultima al Comunale: il Vicenza vince 5-2A una settimana dalla promozione in Serie B, l’Arezzo è chiamato alla prima gara della poule scudetto. Argomenti più discussi: Ultima in casa per la Primavera contro l’Union Brescia; 90 minuti per provare a non piangere: l'ultima notte europea a casa di Griezmann; Ultima in casa per la Pediatrica Bindi PVV, al Palagalli arriva San Giorgio Piacentino; Corato, ultima in casa: festa salvezza e biglietto a 3 euro.