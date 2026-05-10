Ultima in casa ultima figuraccia | l’Arezzo regala tre gol al Trastevere già retrocesso
Nell’ultima partita in casa della stagione, l’Arezzo ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Trastevere, squadra già retrocessa. La gara si è giocata davanti al proprio pubblico, ma non è riuscita a invertire il risultato negativo. La squadra ospite ha segnato tre reti senza risposte, rendendo la giornata ancora più difficile per i padroni di casa. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi delusi.
L’ultima gara casalinga della stagione doveva essere quella del riscatto. È diventata invece l’ennesima domenica da dimenticare per l’ACF Arezzo, travolta 3-0 dal Trastevere già retrocesso matematicamente. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Andrea Benedetti parte anche con discreta volontà: Mariani prova a scaldare le mani a Zaghini dopo appena quattro minuti, mentre Fracas sfiora il vantaggio di testa al 24’. Ma come spesso accaduto nelle ultime settimane, alle occasioni amaranto non seguono i fatti. Il Trastevere, senza l’ansia della classifica, gioca semplice e colpisce al primo vero affondo. Al 36’ Antonelli tiene viva una palla quasi impossibile sul fondo, Verano riesce solo a deviare e Capellupo deposita in rete a porta spalancata.🔗 Leggi su Lortica.it
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