Angelo Bonelli l' ultima menzogna sull' abuso d' ufficio | Carlo Nordio si dimetta Che figuraccia

Si apre un nuovo fronte nel dibattito sulla giustizia italiana, con il Movimento 5 Stelle e la sinistra che chiedono le dimissioni del ministro della giustizia. La richiesta si basa su una direttiva europea contro la corruzione, dalla quale si deduce che l’Italia dovrebbe reintrodurre il reato di abuso d’ufficio nel proprio ordinamento. La questione ha generato numerosi scontri pubblici e dichiarazioni contrastanti.

Altro scontro all’orizzonte in tema di giustizia. M5S e il resto della sinistra si aggrappano ad una direttiva europea contro la corruzione dalla quale ricavano che l’Italia dovrebbe reintrodurre l’abuso d’ufficio nell’ordinamento. Con il solito Bonelli in prima fila a chiedere, stavolta, le dimissioni del ministro Nordio. La rappresentanza italiana del centrodestra al Parlamento europeo ha votato a favore della direttiva e nega qualunque legame con l’abuso d’ufficio cancellato dal nostro Paese, anche dopo le sollecitazioni dei sindaci di qualunque orientamento politico. Per la sinistra è comunque l’occasione buona per la solita caciara.. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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