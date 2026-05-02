Nell'ultima partita al Comunale, il Vicenza ha battuto l’Arezzo con un punteggio di 5-2. La gara si è svolta a una settimana dalla promozione in Serie B dell’Arezzo, che ha affrontato la prima sfida della poule scudetto. La partita ha visto un risultato netto con numerose reti segnate da entrambe le squadre.

A una settimana dalla promozione in Serie B, l’Arezzo è chiamato alla prima gara della poule scudetto. La società, in vista dell’inizio dei lavori allo stadio, ha chiesto di giocare in casa la prima partita e il sorteggio ha assegnato il Vicenza. Il Benevento sarà invece affrontato in trasferta. Bucchi schiera una formazione inedita, nella quale è presente un solo giocatore, Mawuli, dell’undici titolare delle ultime tre gare di campionato. Dall’altra parte Gallo si affida alla formazione migliore. Il cammino in campionato delle due contendenti è stato molto diverso, con i veneti autentici dominatori del girone, matematicamente promossi da oltre un mese e già dall’inverno con un vantaggio tale da non lasciare dubbi sull’esito finale, ma solo sul momento dei festeggiamenti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, festa e scoppola nell’ultima al Comunale: il Vicenza vince 5-2

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