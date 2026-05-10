Il Pentagono ha reso pubblici 162 documenti relativi a avvistamenti di oggetti volanti non identificati, dopo aver ricevuto un ordine diretto dall'ex presidente degli Stati Uniti. I documenti includono fotografie, rapporti militari e testimonianze di testimoni oculari. La decisione di declassificare questi materiali si inserisce in un processo di maggiore trasparenza sui fenomeni aerei non identificati. La pubblicazione avviene dopo anni di segretezza su questi eventi.

I documenti sono stati caricati su un nuovo sito governativo dedicato, e il Pentagono ha annunciato che ulteriori materiali saranno pubblicati su base continuativa, con nuovi lotti ogni poche settimane. Il Pentagono non ha formulato alcuna conclusione sui materiali resi pubblici, precisando che molti di essi sono stati esaminati solo per ragioni di sicurezza e non ancora analizzati per chiarire la natura delle anomalie. Tra i file più discussi, una fotografia della missione Apollo 17 del 1972 che mostra tre punti luminosi in formazione triangolare sopra il suolo lunare: una nuova analisi preliminare indica che potrebbe trattarsi di un oggetto fisico, ma non esiste consenso sulla natura dell’anomalia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ufo, anzi, Uap. Trump declassifica i documenti sui «fenomeni anomali»

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TRUMP ordina la Declassificazione su UFO e Alieni #UFOTrump

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