L’annuncio di Trump sugli UFO | Pubblicherò i file su alieni e UAP

Donald Trump ha annunciato che pubblicherà i documenti segreti sugli UFO, a causa dell’interesse pubblico crescente. L’ex presidente ha dichiarato che darà istruzioni ai dipartimenti competenti di avviare la declassificazione dei file, alcuni dei quali sarebbero stati mantenuti nascosti per anni. La decisione segue diverse richieste di cittadini e ricercatori, che chiedono trasparenza sui fenomeni aerei misteriosi. Trump ha anche promesso di rivelare dettagli su incontri con presunti extraterrestri, alimentando il dibattito sulle presunte prove di vita al di fuori della Terra.

L’ annuncio è di quelli storici: «Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al Segretario della Guerra e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati ( UAP ) e agli oggetti volanti non identificati ( UFO )». Saranno diffuse «tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti». Donald Trump ha scelto il suo social media Truth per far sapere al mondo che la sua prossima battaglia per la verità riguarda gli alieni.🔗 Leggi su Open.online

Obama sugli Ufo: Trump lo accusa, riemerge il segreto di Stato.Barack Obama ha fatto un’affermazione sugli Ufo, e Donald Trump lo ha subito criticato, accusandolo di aver rivelato troppo.

Trump e il rimprovero a Obama: “Ha rivelato informazioni sugli alieni”Donald Trump ha criticato Barack Obama per aver svelato informazioni riservate sugli alieni, accusandolo di aver condiviso dettagli sensibili.

Trump Informato sugli UFO e gli Alieni “Nordici”: Tecnologie Segrete Rivelate

