UAP | Trump svela i segreti spaziali documenti alieni ora pubblici

Trump declassifica i documenti sugli UAP: la ricerca di vita extraterrestre si apre al pubblico. Il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato la declassificazione di documenti governativi relativi a ricerche sulla possibilità di vita al di fuori del nostro pianeta, una mossa che riaccende un dibattito decennale e solleva interrogativi sulla trasparenza delle precedenti amministrazioni. L’iniziativa, annunciata il 20 febbraio 2026, mira a rendere pubblici fascicoli a lungo tenuti segreti, aprendo un nuovo capitolo nella storia della ricerca sugli oggetti volanti non identificati, ora più comunemente chiamati UAP (Unidentified Aerial Phenomena).🔗 Leggi su Ameve.eu

