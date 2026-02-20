UAP | Trump svela i segreti spaziali documenti alieni ora pubblici
Donald Trump ha deciso di rendere pubblici documenti riservati sugli UAP, alimentando speculazioni sulla presenza di vita extraterrestre. La mossa riguarda rapporti ufficiali che da anni sono stati nascosti al pubblico, portando alla luce dettagli sulla ricerca condotta dalle agenzie spaziali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede maggiore chiarezza e chi teme ripercussioni politiche. Ora, quei documenti sono accessibili a tutti, aprendo nuove discussioni sul fenomeno.
Trump declassifica i documenti sugli UAP: la ricerca di vita extraterrestre si apre al pubblico. Il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato la declassificazione di documenti governativi relativi a ricerche sulla possibilità di vita al di fuori del nostro pianeta, una mossa che riaccende un dibattito decennale e solleva interrogativi sulla trasparenza delle precedenti amministrazioni. L’iniziativa, annunciata il 20 febbraio 2026, mira a rendere pubblici fascicoli a lungo tenuti segreti, aprendo un nuovo capitolo nella storia della ricerca sugli oggetti volanti non identificati, ora più comunemente chiamati UAP (Unidentified Aerial Phenomena).🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Uap e Area 51, Trump ordina trasparenza totale sugli alieni. Pubblici tutti i dossier segreti
Leggi anche: Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: “Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni”
“TRUMP STA PER ANNUNCIARE GLI ALIENI”
Argomenti discussi: Trump svela gli Ufo | archivi top secret aperti dopo decenni.
Trump vuole aprire gli X-files e annuncia: Divulgheremo tutte le informazioni su UFO e alieniDopo le dichiarazioni di Obama, secondo il quale gli alieni sono reali, il Presidente americano ha ordinato il rilascio di tutti i documenti relativi a UFO e UAP. Ma piovono le accuse: Vuole sviare ... panorama.it
Perché Trump ha annunciato di voler pubblicare fascicoli governativi sugli Ufo e cosa c'entra ObamaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler rendere pubblici i documenti estremamente interessanti e importanti sugli Ufo dopo l'hype partito da alcune dichiarazioni dell'ex presidente Ba ... wired.it
La proposta di Donnet: accordo industriale co il socio Unicredit; Intesa svela il piano, focus sui servizi; Chi salirà sul Monte; L’oro cambia pelle; Fed, effetto Warsh: giù Bitcoin; La guerra delle stablecoin; Trump archivia Epstein, consensi giù; Khamenei: guerra r - facebook.com facebook
Immagini e frasi scorrono su un maxi schermo davanti a Palazzo Chigi: è la denuncia di Amnesty International Italia e Greenpeace. «La strage continua, la soluzione proposta da Trump rivela disprezzo per il diritto internazionale e per i diritti umani» x.com