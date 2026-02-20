UAP | Trump svela i segreti spaziali documenti alieni ora pubblici

Donald Trump ha deciso di rendere pubblici documenti riservati sugli UAP, alimentando speculazioni sulla presenza di vita extraterrestre. La mossa riguarda rapporti ufficiali che da anni sono stati nascosti al pubblico, portando alla luce dettagli sulla ricerca condotta dalle agenzie spaziali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede maggiore chiarezza e chi teme ripercussioni politiche. Ora, quei documenti sono accessibili a tutti, aprendo nuove discussioni sul fenomeno.

Trump declassifica i documenti sugli UAP: la ricerca di vita extraterrestre si apre al pubblico. Il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato la declassificazione di documenti governativi relativi a ricerche sulla possibilità di vita al di fuori del nostro pianeta, una mossa che riaccende un dibattito decennale e solleva interrogativi sulla trasparenza delle precedenti amministrazioni. L’iniziativa, annunciata il 20 febbraio 2026, mira a rendere pubblici fascicoli a lungo tenuti segreti, aprendo un nuovo capitolo nella storia della ricerca sugli oggetti volanti non identificati, ora più comunemente chiamati UAP (Unidentified Aerial Phenomena).🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

“TRUMP STA PER ANNUNCIARE GLI ALIENI”

