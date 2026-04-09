Mattarella a San Severino | il Presidente onora la memoria locale

Il 25 aprile il Presidente della Repubblica visiterà San Severino Marche per partecipare alle celebrazioni della Festa della Liberazione. La visita si svolgerà in una giornata dedicata alla commemorazione, con il Presidente che sarà presente agli eventi pubblici organizzati in città. La partecipazione ufficiale si inserisce nel calendario delle celebrazioni nazionali e locali che ricordano la conclusione della seconda guerra mondiale e la liberazione dall’occupazione.

Il Presidente della, Mattarella, si recherà a San Severino Marche il prossimo 25 aprile per le celebrazioni legate alla Festa della Liberazione. Il Capo dello Stato inizierà la sua visita presso il Monumento ai Caduti della Resistenza situato in viale Mazzini, un’opera d’arte che racchiude la memoria storica del territorio marchigiano. L’estetica del ricordo tra quercia e smalto rosso. L’opera monumentale, concepita nel 1965 dallo scultore Arbel, noto anche come Arnaldo Bellabarba, presenta una struttura simbolica molto forte, realizzata con l’impiego di bulloni in ferro e traverse di quercia. La parte superiore è caratterizzata da ampi fori attraverso i quali emergono strisce di smalto rosso, elemento volto a rappresentare il sangue versato durante il conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella a San Severino: il Presidente onora la memoria locale Mattarella a San Severino: memoria partigiana e rinascita post-sismaSergio Mattarella sarà a San Severino Marche il 25 aprile per la Festa della Liberazione, trasformando l’evento in un momento storico per la comunità. Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Temi più discussi: Il presidente Mattarella in visita ufficiale a San Severino Marche il 25 aprile; Mattarella festeggerà il 25 aprile a San Severino Marche, simbolo di Resistenza; Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella sceglie San Severino; Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle Marche. Mattarella a San Severino Marche per 25 aprile, visita al Monumento ai cadutiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino Marche (Macerata) il 25 aprile per le celebrazioni della Festa della Liberazione. (ANSA) ... ansa.it Mattarella a San Severino Marche il 25 aprile: visita ufficiale per la Festa della LiberazioneIl Capo dello Stato atteso al Teatro Feronia e al Monumento ai Caduti. Al centro memoria della Resistenza, ricostruzione post-sisma e riconoscimento al valore civile della città ... lanuovariviera.it Da tutti noi di Torre San Severino, i nostri più sinceri auguri per una Pasqua dove la bellezza sboccia in ogni dettaglio e l’atmosfera si riempie di dolcezza ————————— From all of us at Torre San Severino, our warmest wishes for an Easter where be - facebook.com facebook